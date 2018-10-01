Малайзийский премьер пошутил про пенсионный возраст

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад объявил о новом возрасте выхода на пенсию — 95 лет. Его слова передает The Straits Times.
«Надеюсь, продержусь до пенсии», — сказал 93-летний премьер на встрече с согражданами в Великобритании. Заявление вызвало смех аудитории и оказалось шуткой.
В своей речи Махатхир отметил, что за время своего правления планирует решить многие проблемы, беспокоящие малайзийское общество, подчеркнув, что «ему осталось недолго».
В настоящее время пенсионный возраст в Малайзии составляет 60 лет. Предложений о его изменении в правительство не вносится.
Махатхир Мохамад вновь возглавил правительство в мае в возрасте 93 лет, став самым пожилым лидером. До этого он занимал пост премьер-министра с 1981 по 2003 год.
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