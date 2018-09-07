Тайский наркокурьер-пенсионер попался с 20 килограммами метамфетамина

В Таиланде арестовали пожилого мужчину, перевозившего более 20 килограммов метамфетамина. Об этом сообщает Bangkok Post.

По информации издания, автомобиль с бангкокскими номерами остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте на трассе у границы с Мьянмой — в пограничной зоне в провинции Канчанабури. В ходе обыска под задним сиденьем машины нашли 20,7 килограмма упакованного кристаллического метамфетамина.

За рулем находился 77-летний гражданин Таиланда Ампорн Насатхи. Он рассказал полиции, что его просто наняли для перевозки: он забрал наркотик у человека из Мьянмы возле погранперехода и должен был довезти его до города Накхон Патхом.

По законам Таиланда мужчине теперь грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

В мае в стране прекратили уголовное дело в отношении россиянки, обвиненной в хранении и сбыте наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!