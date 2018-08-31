Британцы потребовали приравнять спайс к героину

Группа британских комиссаров из Англии и Уэльса призвала правительство страны изменить классификацию спайса — искусственно созданных заменителей каннабиса. Об этом пишет The Independent.

Чиновники, следящие за эффективностью поддержания порядка в вверенных им районах, направили совместное открытое письмо в Хоум-офис (Министерство внутренних дел). В нем они предупреждают, что подобные синтетические вещества представляют самую серьезную угрозу для здоровья граждан за все последние десятилетия.

В Великобритании существует классификация наркотиков, они делятся на три категории: класс А, класс B и класс C. В настоящее время спайс внесен во вторую, однако комиссары предлагают переместить его в первую. Таким образом смеси хотят приравнять к героину и кокаину.

«Наши опасения связаны не только с разрушительным воздействием спайса на тех, кто его употребляет, но и с более широкими негативными последствиями, которые испытывают семьи, общины и экстренные службы», — говорится в письме.

Материалы по теме «Полминуты глюков и психоделической жести» В поисках кайфа российские подростки травятся газом от зажигалок

В Великобритании наказание за хранение, изготовление и продажу запрещенного вещества зависит в том числе от того, к какой категории оно относится. Так, за владение наркотиком класса B можно получить до пяти лет тюремного заключения, штраф на усмотрение суда или и то, и другое. При этом за изготовление и распространение за решеткой можно провести до 14 лет. В случае с веществом из класса A наказание еще увеличивается до семи лет в первом случае и вплоть до пожизненного — во втором.

В мае сообщалось, что эпидемия спайса разразилась в британских тюрьмах и угрожает здоровью не только заключенных, но и помогающих им медсестер. Отмечалось, что осужденные в некоторых случаях смешивают спайс с табаком, что приводит к серьезным последствиям для тех, кто просто вдыхает дым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!