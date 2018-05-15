В британских тюрьмах разразилась эпидемия спайса

Эпидемия спайса — искусственно созданных заменителей каннабиса — разразилась в британских тюрьмах. Как передает BBC News, курительные смеси угрожают здоровью не только заключенных, но и помогающих им медсестер.

В профсоюзе медработников (RCN) указали, что осужденные в некоторых случаях смешивают спайс с табаком, что приводит к серьезным последствиям. При этом именно медсестры первые, кто приходит им на помощь, и зачастую вынуждены заходить в камеры до того, как дым рассеивается.

По данным RCN, уже несколько членов организации пострадали на вызовах к курившим спайс заключенным. В частности, одна женщина вдохнула дым, потеряла сознание и была госпитализирована. В ряде исправительных учреждений медперсонал вызывают к 50 заключенным в неделю: настолько распространенным стал наркотик. Как рассказала одна из медсестер, она после посещения куривших осужденных не могла водить и просто 50 минут сидела в машине на стоянке, чтобы прийти в себя.

Как указала генсек профсоюза Джанет Дэвис (Janet Davies), спайс создает серьезную угрозу для медсестер и тюремщиков, чьи безопасность и здоровье и так ежедневно подвергаются риску. «От тюремного медперсонала ожидают высококачественную помощь, но не следует ожидать, что они ради этого будут рисковать свои здоровьем», — добавила она.

Как указывается, лучшим способом будет очистить тюрьмы от спайса, для чего специально обучают собак и сканируют посетителей.

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