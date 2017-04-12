В сети пресс-секретаря Белого дома Спайсера заподозрили в употреблении спайса

В сети раскритиковали официального представителя Белого дома Шона Спайсера за слова о сирийском лидере Башаре Асаде и рейхсканцлере Германии Адольфе Гитлере. Чиновник заметил, что фюрер, в отличие от президента САР, не опускался до такой низости как использование химического оружия.

Многие пользователи Twitter предположили, что к таким умозаключениям Спайсер пришел после употребления спайса. «Спайсер? Производная от спайса? Если да, то тогда понятно, почему за Гитлера скудные познания», — отметил один из них.

«Спайсер сидит плотно на спайсе. От этого фигню и несет», — заявил другой.

Некоторые припомнили Спайсеру нацистские газовые камеры и лагеря смерти, а также намекнули на использование армией США ядовитых смесей во время вьетнамской войны. «Прям отрицание холокоста! А Вьетнам и "агент Оранж"? Ну и такая мелочь, как Хиросима и Нагасаки», — возмутился юзер с ником AnaBuIIIa.

«Даже [сподвижник Гитлера Йозеф] Геббельс не порол такой фигни», — поддержал его Dolgovstrasse.

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Свое заявление о Гитлере Спайсер сделал в ходе брифинга 11 апреля. Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он пояснил, что фюрер не использовал химоружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает сирийский лидер.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Несмотря на то, что власти Сирии отвергли эти обвинения, в ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийскими правительственными силами.