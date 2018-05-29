Школьник выкурил сигарету и очнулся в больнице спустя сутки

Мальчик из Уэльса стал жертвой синтетического наркотика «спайс», который был замаскирован под обычную сигарету. Мать подростка, 31-летняя Джейд, обнаружила его утром в полукоматозном состоянии, неспособного ходить или говорить, и отвезла в одну из больниц города Бридженд. Об этом сообщает The Sun.

Джейд указала на признание некоего человека в том, что синтетический наркотик попал в обычную сигарету «в шутку». Имя виновника не раскрывается.

Она рассказала, что ее сын Логан проснулся в 3 часа ночи, стал бродить по квартире и вести себя «неразумно». Подумав, что мальчик просто ходит во сне, она уложила его обратно в кровать. Женщина вернулась в 6:40 утра, чтобы разбудить его в школу, но ребенок не мог даже встать и разговаривать. Тогда она отвезла его в больницу, где школьнику промыли организм от отравляющих веществ.

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11-летний Логан пролежал в послеоперационной палате более суток в состоянии, напоминающем кому. После пробуждения он не смог вспомнить детали употребления наркотика. Когда мать приехала в больницу, она застала, как ее сына удерживают пятеро врачей, пока он рычит на них, пинает и кусает.

«Он был как зомби и выглядел так, будто монстр находится в его теле», — поделилась испуганная мать Логана. Она раскритиковала распространение курительных смесей в тюрьмах Великобритании.

Любители спайса могут страдать от рвоты, судорог, ужасающих галлюцинаций и тяжелых психотических эпизодов. Часто его называют «зомби-наркотиком» из-за неадекватного поведения людей, употребляющих спайс.

Спайс — наркотическая смесь, состоящая из амфетаминов и других синтетических веществ. Действие вызывает серьезные психопатологические симптомы. При интоксикации возникает чувство страха и тревоги, расстройство восприятия личности и пространства. Спайс запрещен в большинстве государств мира, включая Россию, США и многие страны Европейского союза.

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