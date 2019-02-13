Российский водитель избил безногого инвалида и поплатился

В Сочи полиция возбудила два уголовных дела в отношении водителя, избившего безногого инвалида во время дорожного конфликта. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

По данным телеканала Sochi24, инцидент произошел в начале февраля. 35-летний мужчина за рулем Mercedes потребовал от ехавшего впереди инвалида уступить ему дорогу. Когда тот не смог сделать этого из-за сильного потока машин, второй водитель обогнал его и вынудил остановиться. После этого он подошел к машине потерпевшего, ударил ее и избил водителя-инвалида, распылив газ из баллончика.

Потерпевший был госпитализирован с сотрясением мозга, рассечением на лбу и химическим ожогом глаза. Напавший на него водитель в беседе со СМИ заявил, что никого не бил, а просто разбил стекло чужой машины.

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