«МигКредит» первым получил кредитный рейтинг от АКРА

ООО «МигКредит» стала первой компанией из сферы микрофинансирования, получившей кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом сообщается на сайте экспертной организации.

Компании присвоен рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Такая оценка обусловлена удовлетворительным бизнес-профилем при адекватной позиции по капиталу и удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

Эксперты отмечают, что «МигКредит» обладает сильными позициями на рынке, стабильно входя в число крупнейших отраслевых игроков по объему портфеля микрозаймов и выдач, а также обладая существенным запасом по капиталу. Помимо этого, положительную роль сыграло присутствие компании в половине регионов России, а также диверсификация продуктов.

Гендиректор «МигКредит» Олег Гришин пояснил, что рейтинг ВВ-(RU) является достаточно высоким для микрофинансового рынка, и стал свидетельством «прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!