Промышленники и власти вместе решат проблемы перехода на экологичные технологии

Экология и экономика неразрывно связаны, поэтому при реализации экологических проектов необходим комплексный подход и тесное сотрудничество крупного бизнеса и властей всех уровней. К такому выводу пришли участники сессии «Экология как индикатор жизни», состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи.

Участники встречи, среди которых были министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, представители региональных властей и крупного бизнеса, обсуждали возможности для реализации в России национального проекта «Экология», утвержденного в конце 2018 года.

Говоря о реализации проекта, Дмитрий Кобылкин отметил, что проблемы экологического характера есть почти в каждом регионе, и их решение потребует комплексного подхода. В ближайшее время, по его словам, будет окончательно сформирована структура — Публично-правовая компания — компания-интегратор, которая будет сопровождать реализацию этой сложной реформы и оказывать содействие в этом процессе регионам.

На реализацию нацпроекта «Экология» планируется потратить около 4 триллионов рублей, и большая часть этих средств (более трех триллионов) будет внебюджетной. «Для реализации поставленных перед нами задач мы привлекаем наши промышленные компании — тех, кто реализует экологические программы в рамках собственных производств, используя наилучшие доступные технологии», — отметил глава Минприроды.

Говоря об участии крупных промышленных предприятий, Виктор Евтухов отметил, что речь идет не просто о промышленной политике а об экологической промышленной политике, внедрение которой потребует большого количества инвестиций.

Генеральный директор компании «ЕвроХим», первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологической политике Игорь Нечаев в свою очередь подчеркнул, что из заявленных четырех триллионов для реализации программы, 2,5 триллиона должно пойти на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). При этом, по словам Игоря Нечаева, существует целый ряд нерешенных проблем, в частности, административные барьеры и отсутствие нормативной базы для внедрения НДТ.

Он подчеркнул, что внедрение НДТ —– процесс сложный и многоплановый, и без комплексного решения данных проблем, переход промышленности на НДТ будет крайне затруднен. «Напомню, в Европе переход промышленности на НДТ занял 20 лет, тогда как у нас на выполнение этой задачи осталось уже менее 5 лет», — добавил он.

«Для того, чтобы были приняты нормативные акты, ускоряющие внедрение НДТ мы на площадке РСПП создали рабочие группы, куда входят представители крупных промышленных компаний, а также министерств и ведомств. На этих площадках обсуждаются законодательные инициативы с целью сделать процесс внедрения технологий менее болезненным и более эффективным. Совместными усилиями за пять лет мы должны этот проект реализовать», — отметил он.

РСПП, по словам Игоря Нечаева, готов к продолжению совместной работы по выполнению целей и задач в сфере экологии, поставленных руководством страны. «Если разойтись по углам — государство отдельно, бизнес отдельно, то результата не достигнуть ни через пять, ни через 10 лет, поэтому нужно действовать вместе», — резюмировал он.