Жители Норильска утонули в снегу

В результате сильных ветров и снегопада некоторые улицы Норильска так замело, что толщина снега достигла полтора метра и более. Горожанам приходится пробираться сквозь него буквально вплавь. Очевидцы сняли это на видео, которые опубликованы в Instagram-аккаунте norilsktoday.

✊ Измотанный, но не сломленный! П.с. Будьте осторожны! // #талнах #норильск #norilsk Фото опубликовано @norilsktoday

«Это Норильск, детка, бывало и хуже, но люди живущие там, самые сильные духом и телом, крепитесь люди, скоро лето», — прокомментировал ролик один из пользователей.

❄️ Норильчане продолжают тонуть в снегу, стихия 🌪🥶 пока не отступает! // #норильск #norilsk #талнах #кайеркан Фото опубликовано @norilsktoday

Другие комментаторы отметили, что дворы частично очищают от снега, и передвигаться по городу можно. По их словам, те, кто изображен на видеозаписях, просто хотели сократить путь.

Ранее сообщалось, что из-за метели ГИБДД закрыла движение по трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель, которая ведет к местному аэропорту. Передвигаться по ней сейчас может только технологический транспорт.

С 12 февраля в Норильске объявлено «штормовое предупреждение». На сайте мэрии указано, что 15 февраля ожидается снег, метель в горных районах, видимость менее километра, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду, в горных районах порывы 20-25 метров в секунду.

Учащимся во вторую смену школьникам разрешили не посещать занятия.

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