Северянин попытался дойти до дома и проиграл в схватке с метелью

Житель Норильска попытался дойти до дома во время сильной пурги, но не смог продвинуться больше чем на несколько метров из-за сильного ветра. Видеозапись под названием «Обычный путь домой в Норильске» опубликована в Instagram-аккаунте «Жить В Норильске».

На кадрах видно, как молодой человек выходит из укрытия на улицу и начинает бороться со стихией. В итоге ему удается сделать всего несколько шагов вперед, и, поверженный, он возвращается на исходную точку.

«Кто-то не поверит, но я поверил, потому что я там жил», — написал один из комментаторов под видео.

Другой пользователь соцсети отметил, что мужчина обулся в неправильную обувь и неправильно ставит ноги, передвигаясь в метель. «Ходить надо в такой ситуации лесенкой боком, вбивая края обуви в лед. Ветры бывают очень опасные, а тут мальчики резвятся», — добавил он.

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