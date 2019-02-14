Пассажиров аэропорта Норильска пересадят на вездеходы

В Норильске, где уже несколько дней объявлено штормовое предупреждение из-за метели, пассажиров начали доставлять в местный аэропорт на вездеходах. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.

«Доставка авиапассажиров в аэропорт "Норильск" под рейсы 208, 917, 915 будет осуществляться колонной автомобилей повышенной проходимости. Начало формирования колонны в 15:45 (11:45 мск)», — говорится в сообщении. Колонна отправится в аэропорт в 16:00 (12:00 мск).

В справочной службе аэропорта агентству сказали, что воздушная гавань работает по фактической погоде, три рейса задержаны, еще три перенесены на день вперед.

Трасса из Норильска в Алыкель, где находится аэропорт, закрыта с 12 февраля. Тогда же в городе было объявлено штормовое предупреждение. Также прекращено автосообщение между Алыкелью и Дудинкой (Таймыр).

На сайте мэрии отмечается, что 15 февраля погода в Норильске не улучшится. Ожидаются снег, метель, видимость менее километра, ветер южный с порывами до 12 метров в секунду, в горных районах порывы 20-25 метров в секунду.

Ранее 14 февраля в сети появились видеозаписи, на которых жители Норильска буквально вплавь пробираются сквозь толщи снега на улицах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!