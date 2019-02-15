В России на четверть увеличилась заболеваемость диабетом

Заболеваемость диабетом в России выросла на четверть (23 процента) с 2015 по 2017 год. Об этом на Российском инвестфоруме рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Известия».

С таким диагнозом, по ее словам, живет пять миллионов россиян (по итогам 2017 года).

К началу 2019 года государство оказалось не способным обеспечить устройствами для непрерывного подкожного введения инсулина (инсулиновыми помпами) даже нуждающихся в них детей. Такие приборы есть только у 28 процентов несовершеннолетних пациентов

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Кроме того в Минздраве отмечают острую нехватку детских эндокринологов: сейчас работает около тысячи таких специалистов, а должно быть почти в полтора раза больше.

Большие трудности испытывают диабетики в возрасте от 18 до 24 лет.

«Они еще не имеют профессии, должны много учиться, а их перестают обеспечивать лекарствами и расходными материалами. — рассказала газете главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. — В итоге самые плохие показатели сахара в крови как раз у людей в этом возрасте».

В стране проживает более 42 тысяч детей с сахарным диабетом первого типа, у 41 процента из них показатели сахара в крови постоянно меняются, что может привести к тяжелым последствиям.

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