Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей

Добровольные жертвователи собрали деньги на авиабилеты матери-одиночке Наталье Гуменной, которая была вынуждена оплатить 13 мест в самолете для для перевозки двух детей-инвалидов после операции. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала председатель Хабаровского отделения Российского детского фонда Елена Суркова.

Она рассказала, что после того, как информация об инциденте появилась в СМИ, компании и частные лица начали звонить в фонд и предлагали деньги. За день женщине восполнили все расходы за перелет.

Ранее сообщалось, что жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов домой после операции в Москве. Женщина была вынуждена срочно искать деньги, ей помогли родственники.

Позднее в авиакомпании Utair заявили, что не знали о перелете, социальные службы и Российский детский фонд не связывались с перевозчиком. Там пояснили, что без оповещения маломобильный пассажир сталкивается с нехваткой мест в салоне или высокой ценой на билеты.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.

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