Чеченский писатель решил засудить Джеймса Кэмерона за «Аватар»

Чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного против американского режиссера Джеймса Кэмерона и компании 20th Century Fox, объяснив это тем, что его должны признать соавтором сценария фильма «Аватар». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 15 февраля.

Писатель утверждает, что при создании картины кинематографист использовал целый блок из его фантастического романа «Секретное оружие», который был опубликован в интернете в 2002 году. Закриев намерен не только добиться признания соавторства, но и получить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Он добавил, что ему удалось связаться с помощником Кэмерона Томом Клэнси, который признал, что сюжеты фильма и романа идентичны, однако добавил, что это Закриев украл идею у режиссера. «Теперь я просто обязан доказать в суде свою правоту, иначе получится, что я вор», — заявил автор.

В 2015 году он уже подавал несколько исков в суды Ставрополья и получал отказы. Проблема была в том, что ответчик проживает в США, а значит, истцу необходимо обращаться в американские суды. Писатель уверен, что такое решение противоречит Конституции России.

В апреле 2018 года Кэмерон рассказал, что релиз «Аватара 2» запланирован на декабрь 2020-го, а «Аватара 3» — на декабрь 2021 года. Он пояснил, что франшиза должна получиться семейной сагой, представляющей несколько поколений героев.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Она остается самым кассовым фильмом в истории кино.

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