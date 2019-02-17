Эстонцы захотели наградить умершего 10 лет назад патриарха Алексия II

Власти и жители эстонской волости Йыхви обсуждают возможность присуждения звания почетного гражданина покойному патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (в миру Алексей Ридигер). Об этом сообщает издание ERR.

Ридигер в 1960-е годы был настоятелем Богоявленской церкви Йыхви. 23 февраля ему могло бы исполниться 90 лет. В связи с этим местные жители задумались о том, чтобы почтить память священнослужителя.

В управе волости состоялся круглый стол, на котором представители всех конфессий единогласно одобрили присуждение Алексию II звания почетного гражданина. Инициативу поддержали и органы власти, но окончательное решение примут депутаты городского собрания. Список имен почетных граждан Йыхви будет обнародован в мае этого года.

Алексей Ридигер родился в 1929 году в Таллине. В детстве он неоднократно посещал Валаамский монастырь и уже в отрочестве решил стать священником. Впоследствии был митрополитом Таллинским и Эстонским, 5-м управляющим делами Московской патриархии, митрополитом Ленинградским и Новгородским, управлял патриаршими приходами в Финляндии. С июня 1990-го и до кончины в декабре 2008-го — патриарх Московский и всея Руси.

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