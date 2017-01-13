Не понимающий по-русски исландец полюбил «Слово пастыря» от патриарха Кирилла

Житель Исландии, не владеющий русским языком, оказался поклонником религиозной программы «Слово пастыря», которую ведет патриарх Московский и всея Руси. Об этом рассказал епископ Богородский Антоний, викарий предстоятеля Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».

По словам епископа, недавно он посетил островное государство, и местный житель признался ему, что каждую субботу слушает передачу, а также проповеди патриарха Кирилла. «Он сам ни слова не понимает, но чувствует какую-то особенную силу, которая от этих слов исходит», — добавил викарий.

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«Слово пастыря», 15-минутная программа, еженедельно выходящая на Первом канале, впервые появилась на экранах в апреле 1994-го. Поначалу передачу вел ныне покойный патриарх Алексий II, но в том же году постоянным ведущим стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний патриарх. После интронизации в 2009 году он продолжил вести программу.

В настоящее время в Исландии ведется строительство первого православного храма. Приход Московского патриархата в Рейкьявике в декабре 2016-го отметил свое 15-летие. Именно к этой дате и был приурочен визит епископа Антония.