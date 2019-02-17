Погибшим в драке на Тверской оказался чемпион России по рукопашному бою

Мужчина, погибший в драке с охранником возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы, оказался чемпионом России по рукопашному бою. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

22-летний Геннадий Павлов из Орловской области победил на юниорском первенстве, которое проходило в Калуге в мае 2016 года, и не раз выигрывал медали на других соревнованиях.

Конфликт Павлова с охранником попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек в капюшоне набрасывается с кулаками на мужчину, и начинается потасовка.

Следак

Инцидент произошел утром 17 февраля на проходной здания, в котором располагается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Павлов вступил с охранником в словесную перепалку, после чего началась драка. Во время потасовки мужчины упали на землю, позже спортсмен скончался.

Кроме того, 17 февраля 10 уроженцев Узбекистана, работающих на автомойке, устроили драку с поножовщиной на Волгоградском проспекте. Два человека погибли.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!