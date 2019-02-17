Россия
 
Последние новости
На Солсберийском соборе появился гигантский российский флаг
Москвичи замерзнут 
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Тактаров отказался считать бойцом впервые проигравшего Минакова
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Дом футболиста «Барселоны» обокрали во время матча с его участием
Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке
Появилось видео очередной массовой драки с поножовщиной в Москве
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
Новости партнеров

Погибшим в драке на Тверской оказался чемпион России по рукопашному бою

Перейти в «Мою Ленту»
Здание Центрального телеграфа

Мужчина, погибший в драке с охранником возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы, оказался чемпионом России по рукопашному бою. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

22-летний Геннадий Павлов из Орловской области победил на юниорском первенстве, которое проходило в Калуге в мае 2016 года, и не раз выигрывал медали на других соревнованиях.

Конфликт Павлова с охранником попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек в капюшоне набрасывается с кулаками на мужчину, и начинается потасовка.

Следак

Инцидент произошел утром 17 февраля на проходной здания, в котором располагается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Павлов вступил с охранником в словесную перепалку, после чего началась драка. Во время потасовки мужчины упали на землю, позже спортсмен скончался.

Кроме того, 17 февраля 10 уроженцев Узбекистана, работающих на автомойке, устроили драку с поножовщиной на Волгоградском проспекте. Два человека погибли.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Погибший после драки у здания Минкомсвязи был чемпионом России по рукопашному бою
Камера сняла драку у здания Минкомсвязи, в которой погиб чемпион России
В здании российского министерства погиб человек
Двух мужчин зарезали в еще одной массовой драке в Москве
Другие материалы рубрики
Россия00:0516 февраля

«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»

Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
11:5615 февраля

Власти подготовились к повышению возраста продажи алкоголя

10:1315 февраля

В России на четверть увеличилась заболеваемость диабетом

14:37Сегодня

Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети

Россия00:0112 февраля
Вероника Науменко с мамой

«Кислород падает, и она моментально синеет»

Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
13:42Сегодня

Последствия обрушения петербургского университета сняли на видео

12:48Сегодня

Пережившего пытки блогера задержали по делу о массовой драке в московском кафе

04:3115 февраля

Рассекречены документы об Афганской войне

Россия00:0815 февраля

«Вытащить человека из депрессии может только любовь»

Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
13:07Сегодня

Двух мужчин зарезали в еще одной массовой драке в Москве

11:21Сегодня

В здании российского министерства погиб человек

15:5914 февраля

Путин взялся за криминальных авторитетов

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети
Последствия обрушения петербургского университета сняли на видео
Все материалы
Мир
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии
На Солсберийском соборе появился гигантский российский флаг
Лавров подколол спросившего о Сирии журналиста
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью
Жители Гаити взбунтовались против США и призвали на помощь Россию
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей
Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность
На Украине назвали условие выкидывания президента из окна
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке
Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов
Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства
Российский министр сравнил себя с занозой
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Все материалы
Силовые структуры
Гейдар Алиев (второй слева)«Ну и почем нынче судья?»
Как чиновники в СССР дружили с миллионерами и торговали должностями на Кавказе
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
В Москве арестовали инвестора из США Майкла Калви
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
Названа причина закрытия дела российского депутата о двойном убийстве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне
В России создали беспилотник-камикадзе
В США признали эффективность галлюциногенного оружия России
Испытания супероружия России оказались успешными
Все материалы
Спорт
«Мясники» против «Пионервожатых»
В немецких концлагерях была футбольная лига заключенных. За плохую игру их ждал расстрел
Дом футболиста «Барселоны» обокрали во время матча с его участием
Тактаров отказался считать бойцом впервые проигравшего Минакова
Иранцы остались без матча «Баварии» из-за женщины-арбитра
Боец ММА сломал ногу о ногу соперника
Первое поражение в карьере российского бойца Минакова сочли абсурдом
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Все материалы
Культура
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Порочное зачатие
Судьба коммуниста и чрево бюрократки: Берлинале-2019
От Марата Башарова ушла избитая жена
Участники «Чайфа» потеряли гитары
Оскорбившее голливудских звезд решение «Оскара» отменили
Шнуров и Лоза поспорили из-за украинской актрисы
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Крупный магазин отказался ретушировать целлюлит моделей в рекламе
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Бразилец встал на шипы и укусил шесть ядовитых змей
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет из Греции
5000-сильный автомобиль распродан на два года вперед
Все материалы
Дом
Большие оригиналы
Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
Все материалы