США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине

Россия взяла паузу в переговорах по ситуации на Украине на время выборов президента страны, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить», — сказал Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, по словам американского дипломата, Москва не проявляет «никакого интереса или прогресса по данному вопросу».

«По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», — сообщил спецпредставитель.

Волкер также подчеркнул важность Минских соглашений, однако заявил, что они никогда не работали хорошо из-за того, что Россия «отказывалась их имплементировать». «Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу», — заявил дипломат.

16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что позитивные сдвиги в процессе выполнения минских договоренностей могут случиться до того, как на Украине пройдут выборы президента и парламента. Глава российского МИД отметил, что Киев саботирует соглашения.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным последних соцопросов, самый большой рейтинг — у комика Владимира Зеленского. На втором месте — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, на третьем — нынешний глава государства Петр Порошенко.

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