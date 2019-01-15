Кремль дал прогноз по войне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия. Об этом он рассказал в интервью АиФ.ru, опубликованном во вторник, 15 января.

«Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время на украинской политической арене нет голосов, которые призывали бы к решению проблем «путем диалога, а не путем конфронтации». «Дела действительно плохи», — посетовал Песков.

Москва неоднократно призывала Киев к соблюдению минских договоренностей. 20 декабря президент РФ Владимир Путин заверил, что российская сторона продолжит оказывать помощь жителям юго-востока Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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