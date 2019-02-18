Великобритания захотела защититься от России в Арктике

Численность британских войск в Арктике увеличат для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает The Telegraph.

Согласно новой десятилетней программе сотрудничества с Норвегией, каждый год в ее рамках будут обучаться более тысячи военнослужащих. Кроме того, в следующем году начнут патрулирование новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon. В Арктике они будут противостоять российским подводным лодкам, что означает «возвращение к уровню холодной войны».

По словам министра, диапазон военных возможностей России в Арктике не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе. Он отметил, что за последние годы активность российских подводных лодок в Атлантике увеличилась в десять раз.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Гэвина Уильямсона «министром войны». Лавров сделал такое заявление на следующий день после выступления Уильямсона, в котором тот обвинил Россию в «попытках подстрекать Запад» и незаконной деятельности на суше и на море, а также призвал Москву наладить диалог с западными партнерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!