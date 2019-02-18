Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.

Он обратился за медицинской помощью вечером 17 февраля. По словам артиста, пиротехники не рассчитали расстояние, с которого нужно было сделать выстрел. В итоге Митюрич получил термические ожоги газом первой и второй степени. Из-за инцидента актер повредил правое плечо и туловище. Полиция начала проверку случившегося.

В сериале «Интерны» Митюрич исполнял роль пациента венеролога Купитмана, бизнесмена Николая Петровича Степанова. Также актер принимал участие в съемках сериалов «Последний мент», «Провокатор» и «Одинокий волк».

Ранее в феврале в Москве экстренно госпитализировали актера Станислава Житарева, снимавшегося в многосерийном фильме «Глухарь 3».

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