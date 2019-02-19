Большинство банков оказались не готовы к атакам

Эксперты в области кибербезопасности компании Group-IB сообщили, что три четверти российских и восточноевропейских банков (74 процента) оказались не способны отразить нападения хакеров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основной проблемой является неоперативность и отсутствие четкого плана реагирования. Около 60 процентов финансовых организаций не могут управлять своей сетью централизованно.

Также отмечается, что согласование действий в случае атаки занимает у сотрудников банка более четырех часов. На экстренные совещания и установку регламента тратится около 12 часов.

При этом почти треть исследованных сетей банков (29 процентов) оказались заражены вредным ПО. В половине случаев (52 процента) сотрудникам Group-IB удалось обнаружить следы предыдущих атак.

Согласно приведенному исследованию, в 2018 финансовый сектор стал главной мишенью для киберпреступников: на него пришлось около 70 процентов всех нападений. Число таких атак в сравнении с 2017 годом выросло более чем в два раза.

В последние годы преступники усовершенствовали свои навыки: если ранее незаконный вывод средств на сумму 200 миллионов рублей занимал у них более суток, то теперь они способны совершить подобное преступление за 15 минут.

В январе 2018 года сотрудники Group-IB зафиксировали атаку хакерской группировки Silence на платежные системы и банки. Нападение было организовано через фишинговую кампанию.

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