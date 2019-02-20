В Госдуме задумались о грязных носках российских путешественников

Несоблюдение пассажирами гигиенических требований может являться причиной конфликтов в железнодорожном транспорте. Об этом в среду, 20 февраля, агентству «Москва» заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По его словам, «грязные носочки пассажиров» беспокоят всех, кто едет в плацкарте, и могут вызывать дискомфорт.

«В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований», — пояснил депутат, добавив, что необходимо разрешить Ространснадзору проводить соответствующие проверки.

Васильев также отметил, что штраф за курение в тамбурах поездов важнее, чем штраф за безбилетный проезд. «Кроме этих штрафов еще есть много вещей, которые связаны с курением в поезде, и, наверное, это самый такой важный штраф», — заключил депутат.

В феврале начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал о том, что больше всего преступлений на российском транспорте совершается в поездах. По его словам, на железных дорогах в 2018 году произошло 30 тысяч криминальных инцидентов (из 36,6 тысячи преступлений на транспорте).

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