Военного из США заподозрили в подготовке теракта

Лейтенант береговой охраны США Кристофер Пол Хассон арестован по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает The Washington Post.

В доме американца был обнаружен склад оружия и боеприпасов. «Подозреваемый намеревался убивать невинных граждан в масштабах, редко встречающихся в этой стране», — отмечается в судебных документах.

По информации издания, Хассон планировал теракты против политиков и журналистов. Подозреваемый призывал к «сосредоточенному насилию» для создания «белой родины», а также хотел «убить почти каждого человека на Земле».

49-летнего лейтенанта обвиняют в незаконном хранении оружия и наркотиков, однако это является лишь «верхушкой айсберга», отметили в правительстве. Слушание по вопросу о задержании мужчины пройдет в городе Гринбелт в четверг, 21 февраля.

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