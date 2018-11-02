Военного эксперта по ЧВК арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест российского военного эксперта Владимира Неелова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, Неелов подозревается в государственной измене (статья 275 УК РФ) и в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово»

Речь идет о военном эксперте «Центра стратегической конъюнктуры» Владимире Михайловиче Неелове. По данным «Ленты.ру», он выпускник магистерской программы «Стратегические исследования» факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации «Росатома». В настоящее время специализируется в вопросах приватизации военной сферы и деятельности частных военных компаний. Известен как автор работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

СИЗО «Лефортово» традиционно находится под патронажем ФСБ России, а Лефортовский районный суд рассматривает ходатайства Следственного управления ФСБ.

Официальных комментариев «Ленте.ру» получить не удалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!