В американском посольстве в Москве разоблачили агента российской разведки

Американские спецслужбы раскрыли агента российской разведки, который более 10 лет работал в посольстве США в Москве. Об этом сообщает The Guardian.

Гражданка России, которая была нанята Секретной службой США, получала конфиденциальную информацию, поскольку обладала доступом к внутренней сети и электронной почте сотрудников посольства. В частности, она знала расписание президента, вице-президента и министров США, что является особо охраняемой информацией.

Россиянка, чье имя в СМИ не раскрывается, попала под подозрение в 2016 году во время стандартной проверки Госдепа. Следователи выяснили, что она регулярно контактировала с сотрудниками ФСБ. Тем не менее, ее не стали сразу увольнять, чтобы не нагнетать обстановку на фоне ухудшения дипломатических отношений между странами. Источник издания утверждает, что высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба и не убедилось, что она не завербовала других сотрудников посольства для получения дополнительных сведений.

Агент попала под сокращение в районе сентября 2017 года, когда Вашингтон выслал российских дипломатов в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы, а Москва приняла зеркальные меры.

«Конгресс все время ищет российских хакеров. Однако оказалось вполне возможным, что информация с сервера Демократической партии во время выборов 2016 года попала в Россию прямиком из посольства», — резюмировал собеседник The Guardian.

В 2016 году в МИД России заявили, что за последние годы заметно участились вербовочные подходы спецслужб США к российским дипломатическим работникам, причем американцы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей.

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