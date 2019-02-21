Фотография Путина обеспечила мировой рекорд трехметровому валенку

Фотография президента России Владимира Путина помогла петербургской художнице попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным портала «Собака.ру», в 2015 году Валерия Лошак сшила огромный валенок 306-го размера. Его высота составляла 3,02 метра, а длина — 2,53 метра. Женщина работала над изделием около года и потратила на него 400 килограммов овечьей шерсти.

Валенок поставили в деревне Верхние Мандроги под специальным навесом для защиты от осадков. В 2016 году его признали самым большим валенком в России. Для фиксации рекорда в деревню приезжал главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, писало издание Metro.

Получить международное признание оказалось труднее. Художница утверждает, что в Книге рекордов Гиннесса отказались признавать ее валенок обувью. Его сочли огромным войлочным носком, рассказала она.

Лошак отправила в оргкомитет ГОСТы на валенки и сертификаты качества, подтверждающие, что валенки — это обувь, однако самым убедительным доказательством, по ее мнению, стала фотография президента России, шагающего по льду Селигера в белых валенках.

Специально для валенка в Книге рекордов Гиннесса создали отдельную категорию — «самый большой сапог из войлока».

В 2001 году сообщалось, что 25-летняя китаянка смастерила самую миниатюрную в мире пару обуви — традиционные китайские матерчатые тапочки-«бусе», которые могут уместиться на ресницах человека. В работе она использовала гипс, пенопласт, крошечные лепестки хлопка, велюра, сатина и шелка.

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