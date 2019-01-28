Словак потушил языком 62 горящие спички и поставил рекорд

Житель Словакии потушил языком рекордное количество спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

За одну минуту Павол Дурдик из словацкого города Пухов зажег и потушил собственным языком 62 горящие спички. Два прежних рекорда также принадлежали ему. В феврале 2017 году он потушил 45 спичек, а через восемь месяцев улучшил свой результат еще на 14 спичек.

Помимо тушения спичек, у Дурдика есть и другие увлечения. В 2017 году Книга рекордов Гиннесса отметила еще одно достижение словака: он ухитрился за 30 секунд натянуть на одну ногу 28 носков. Кроме того, ему принадлежит мировой рекорд по числу зажженных и потушенных факелов.

В 2018 году сообщалось, что индиец Навин Кумар попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как расколол лбом 217 грецких орехов.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!