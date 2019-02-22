Анонсировано возвращение программы «Намедни» Парфенова

Новые серии авторской программы Леонида Парфенова «Намедни» выйдут в марте 2019 года на платформе YouTube. Об этом сообщил в Twitter продюсер блога «Парфенон» Илья Овчаренко.

«Камера, мотор! Ждите в марте!» — подписал Овчаренко фотографию Парфенова в студии.

«Возвращаем великое. Те годы, которых нигде не было», — заявил Овчаренко. На вопрос, кто стал спонсором проекта, он ответил, что в работе помогли «компании, которые помнят».

По словам продюсера, документальный проект будет публиковаться на канале Парфенова Parfenon, где еженедельно выходит одноименное шоу. В комментарии изданию TJournal он уточнил, что релиз первой серии проекта запланирован на 18 марта.

Ранее Парфенов упоминал о решении вернуться к формату «Намедни». Он запланировал снять шесть серий программы, посвященные периоду с 1946 по 1960 год. В январе у ведущего уже был готов текст для четырех выпусков.

«Намедни» существовали в двух форматах: как информационная программа и документальный проект. Цикл исторических передач получил название «Намедни 1961-2003: Наша эра».

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