Азербайджанская модель продала девственность ради матери

Азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде заявила, что нашла покупателя, готового заплатить за ее девственность и уже отдавшего аванс. Как сообщает издание The Mirror, он заплатит ей 2,4 миллиона евро (178,5 миллиона рублей).

Девушка разместила объявление о продаже невинности на аукционе в августе на специализированном сайте Cinderella Escorts. Помимо этого, согласно профилю девушки на сайте, она ищет мужчину, готового ее содержать на 30 тысяч евро в месяц (2,2 миллиона рублей). Тогда 23-летняя Мамедзаде объяснила, что пошла на этот шаг ради матери. «До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной», — пояснила девушка.

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К концу февраля аукцион завершился. Покупателем стал некий японский политик из Токио. По данным сайта, чуть меньше заплатил адвокат из Лондона. Третьим покупателем на очереди был «известный футболист из Мюнхена». Мамедзаде проведет ночь с покупателем в одном из отелей Германии, где оказание подобных услуг считается легальным. Клиент уже внес предоплату в десять процентов от суммы.

Сообщается, что Мамедзаде прошла медосмотр, подтвердивший ее невинность, согласно правилам ресурса. Двадцать процентов от суммы заберет себе сайт.

Оставшиеся деньги она планирует потратить на покупку дома для себя и матери, путешествия, переезд в США, продолжение модельной карьеры и создание приюта для собак в Азербайджане.

Сейчас девушка живет в Турции. В 2018 году она приняла участие в турецком модном показе Land of the Legends и прошла по подиуму вслед за актрисой Пэрис Хилтон.

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