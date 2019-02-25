Актер Егор Бероев станет ведущим шоу «Прогулки с динозаврами»

Российский актер Егор Бероев станет ведущим австралийского шоу «Прогулки с динозаврами», созданного по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала BBC. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 февраля.

Артист появится перед зрителями в образе палеонтолога Хаксли. В постановке также примет участие Сергей Гузеев. В рамках подготовки к проекту оба актера посетят Сербию и Италию, чтобы научиться работать с аниматронными динозаврами.

«Поскольку нет возможности завезти в Россию 21 фуру с 30-ю тоннами динозавров и 50-ю тоннами декораций, актеры едут в те города, где постановка находится физически. Там они работают с командой из 60-ти человек: вуду-операторами, водителями динозавров, инженерами по аниматронике, свето-, видео- и звукоинженерами, и, конечно, привыкают находиться рядом с роботами, которые даже у взрослого человека создают ощущение реалистичности», — пояснил Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

Отмечается, что над разработкой шоу стоимостью 20 миллионов долларов трудились в течение шести лет. Его представят в Москве с 29 мая по 2 июня на площадке «ВТБ Арена». В ходе постановки 18 аниматронных динозавров разных видов будут перемещаться по сцене, взаимодействуя между собой и демонстрируя историю своей эволюции и исчезновения.

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