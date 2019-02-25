Россиянин вышел покурить с ножом в спине и попал на видео

Пациент хирургического отделения центральной районной больницы Зеленодольска (Татарстан) вышел на улицу с ножом в спине. Медикам, которые пытались его остановить, он объяснил, что хочет покурить. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Татар-информ».

На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам к выходу. Врачи уговаривают его вернуться. Позже больной все же послушал медсестер.

Как отмечает издание, у него не поврежден ни один орган. 34-летнего зеленодольца доставили в клинику ночью в понедельник. Он был пьян. Мужчине оказали помощь и положили в палату. О том, как у него в спине оказался нож, не сообщается.

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