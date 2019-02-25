Обездвиженному с рождения россиянину пришла повестка в армию

Жителю Екатеринбурга с ДЦП прислали повестку с требованием прийти в военкомат, чтобы встать на воинский учет. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет 66.ru.

«Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?!» — возмутилась мать 16-летнего юноши.

По ее словам, письмо пришло на имя сына 25 февраля с пометкой «военная корреспонденция». В нем говорилось, что подросток должен прийти в военкомат в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Однако молодой человек имеет инвалидность с рождения: как рассказала его мать, из-за ошибочных действий врачей при рождении мальчик получил кровоизлияние в мозг, повлекшее гидроцефалию и ДЦП, и не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Последняя справка о статусе инвалида была им получена в 2009 году сроком действия до 2020 года.

1 февраля в Госдуму был внесен законопроект о десятикратном повышении штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку в военкомат.

В настоящее время за «неисполнение гражданами конституционной обязанности по защите Отечества» штрафуют всего на 500 рублей. Это позволяет призывникам отказываться от постановки на воинский учет или снятия с него и от дополнительного медобследования по назначению военной комиссии. Также они могут не сообщать о смене места жительства и изменении личных данных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!