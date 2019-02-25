Самолет провалил посадку из-за экстремального ветра и попал на видео

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона на Гибралтар, столкнулся с сильным ветром и был перенаправлен в аэропорт города Малага (Испания). Об этом сообщает Daily Express.

Очевидцы сняли на видео попытки пилота посадить лайнер на Гибралтаре в экстремальных погодных условиях. На ролике сильный ветер раскачивает самолет из стороны в сторону, а за кадром слышны возгласы: «Черт возьми! Ты это видел?»

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В феврале самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Хитроу в Лондоне с первого раза из-за сильного порывистого ветра. Видео его посадки попало в сеть. На ролике самолет подлетает к взлетно-посадочной полосе, его сильно «болтает», затем он ударяется о землю и снова набирает высоту.

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