У мумии крестоносца похитили голову

В ирландском городе Дублин неизвестные разграбили усыпальницу церкви святого Михана. Об этом сообщает BBC News.

Архидиакон Дублина Дэвид Пьерпойнт (David Pierpoint) утверждает, что усыпальнице нанесен значительный ущерб. Пострадали хранившиеся там мощи, в том числе мумифицированные останки двухметрового мужчины, которого считают участником крестового похода. Вандалы отрезали и унесли его голову. Пропажу обнаружил экскурсовод, который готовился открыть церковь для посетителей.

В усыпальницах англиканской церкви святого Михана погребены математик Уильям Роуэн Гамильтон, казненные участники Ирландского восстания 1798 года Джон и Генри Ширз и многие исторические деятели.

Самые знаменитые мощи хранятся в четырех открытых гробах. В правом гробу лежат останки женщины, о которой ничего не известно. Рядом находится мумифицированное тело мужчины, которого прозвали «вором». В наказание за преступления ему отрубили ноги и левую руку, однако позднее он стал уважаемым человеком. Третьи останки принадлежат невысокой женщине, которая умерла 400 лет назад. Посетители церкви прозвали ее «монахиня». Ее мощи также пострадали во время нападения вандалов.

В четвертом гробу лежали останки мужчины, который умер восемь веков назад. Его принято называть «крестоносцем». Судя по дате смерти, он мог участвовать в Четвертом крестовом походе, во время которого разграбили Константинополь. По меркам средневековой Ирландии он был настоящим великаном. Двухметровое тело не умещалось в небольшом гробу, поэтому ноги «крестоносца» сломаны и подложены под тело. Именно его голову похитили неизвестные.

Усыпальница церкви святого Михана уже подвергалась нападениям. В 1996 году туда проникли подростки и попытались сыграть в футбол головами мумий.

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