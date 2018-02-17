Американец украл палец у воина Терракотовой армии и отдал ФБР

Американец Майкл Рохана на вечеринке «Уродливый свитер» в музее института Франклина в штате Филадельфия украл палец у статуи воина Терракотовой армии стоимостью 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily News.

По информации ФБР, молодой человек проник 21 декабря 2017 года в закрытый выставочный зал Терракотовой армии из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди и отломил палец у одной из статуй. Сотрудники музея обнаружили пропажу лишь восьмого января. Похищение пальца зафиксировали камеры видеонаблюдения.

13 января сотрудники ФБР отправились к молодому человеку домой. Он добровольно достал из верхнего ящика стола украденный фрагмент статуи. В настоящее время в суде идут слушания по делу о краже. В судебных документах говорится, что палец статуи уже более ста лет является объектом культурного наследия.

Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило Терракотовую армию в список всемирного наследия, как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!