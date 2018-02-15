Россиянин своровал для жены шубу взамен украденной куртки

В Нижнем Новгороде задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в краже дорогой шубы у посетительницы одного из местных кафе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

«Мужчина сознался в совершении преступления и добровольно выдал похищенное имущество», — говорится в сообщении.

По словам подозреваемого он украл для своей супруги одежду, потому что в том же кафе у нее похитили куртку. Размер причиненного ущерба оценили в 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

В конце ноября 2017 года из квартиры предпринимательницы в Комсомольске-на-Амуре украли 200 норковых шуб общей стоимостью 38 миллионов рублей. По подозрению в краже задержан 42-летний местный житель. В полиции установили, что он проник в квартиру, спилив дверные петли, а похищенные шубы хранил у себя в гараже.

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