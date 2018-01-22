Россиянин украл козла в подарок бабушке возлюбленной

Житель Светловского района Калининградской области украл козла, чтобы подарить его бабушке своей сожительницы. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как отмечается в сообщении, к полицейским обратилась 47-летняя потерпевшая, которая рассказала, что со двора ее дома пропал козел зааненской породы по кличке Малыш. Участковый уполномоченный установил, что животное похитили днем, когда хозяйка была на работе, — злоумышленник перелез через забор и увел козла, держа его за рога.

Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний житель соседнего поселка. «Похищенное животное мужчина подарил бабушке своей сожительницы. Козла (...) участковый полиции изъял и передал законной владелице», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»).

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