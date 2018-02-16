Британка отрезала палец и сделала из него ожерелье

Британка отрезала себе фалангу мизинца и превратила ее в ожерелье. Об этом она рассказала изданию The Mirror.

Торц Рейнольдс (Torz Reynolds) из британского графства Эссекс самолично отсекла себе фалангу мизинца на левой руке болторезом. По словам женщины, на это ее вдохновил друг, сделавший то же самое. Чтобы подготовиться к ампутации, Рейнольдс некоторое время тренировалась ходить с загнутой фалангой пальца.

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Отрезанный кусочек она положила в морозилку рядом с замороженным горошком и забыла о нем. Однако в какой-то момент Рейнольдс решила, что он будет хорошо смотреться заспиртованным в небольшой баночке, и стала носить его как ожерелье и ласково называть Шевеляшкой.

«Мне не хотелось его выбрасывать, и я подумала, почему бы не превратить его в ожерелье? К тому же, я хотела отметить первый день рождения Шевеляшки», — объясняет она свое решение. Женщина даже устроила небольшую праздничную фотосессию своему мизинцу: ее молодой человек купил Шевеляшке несколько миниатюрных шапок.

Торс не в первый раз отрезает себе часть руки. Когда в 2014 году женщина уличила парня в измене и бросила его, то вырезала татуировку со своего предплечья и отправила ему по почте в виде подарка. «Я даже подделала почерк, чтобы он точно не догадался, что это я, и вскрыл посылку. Я жалею только о том, что не видела его выражение лица», — рассказала Рейнольдс.

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