Отправленным за границу российским военным запретили реагировать на оскорбления

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Российских военных, участвующих в операциях за рубежом, под угрозой тюрьмы обяжут соблюдать ряд требований и запретов, пишет «Известия» во вторник, 26 февраля.

Соответствующая памятка разработана в Министерстве обороны и уже поступила в войска.

«Ознакомление личного состава с документом проходит под роспись, так как за нарушение ряда пунктов, прописанных в нем, предусмотрено серьезное наказание, — от прерывания командировки до дисциплинарной и уголовной ответственности», — сообщили изданию в ведомстве.

Служивым, к примеру, теперь нельзя пользоваться смартфонами и другими электронными устройствами с функцией геолокации, а также реагировать на оскорбления со стороны местных жителей не только в их адрес, но и по отношению к России.

Отдельное внимание в памятке уделяется противодействию попыткам вербовки со стороны иностранных спецслужб. При возникновении подобной ситуации солдат должен ответить, что готов обдумать это предложение и немедленно обратиться к своему командиру.

Военнослужащие должны четко «придерживаться легенды своего пребывания за границей» в разговорах с иностранцами и не брать с собой в командировку никаких личных документов, кроме удостоверения.

Общаясь с родственниками по телефону, солдатам нельзя называть страну, где они находятся и рассказывать о тех задачах, которые они решают.

Все запреты, вписанные в памятку, опираются на статьи законов о гостайне и статусе военнослужащих или на ведомственные приказы.

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