Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе

Российские военнослужащие не смогут размещать в открытых источниках информацию о себе, своей службе и коллегах. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы.

В документе прописывается запрет военным на публикацию в интернете и прессе фотографий, видеозаписей, геолокации и другой информации, которая может раскрыть данные о службе, коллегах, деятельности воинских частей и их расположении. В случае нарушения им грозит дисциплинарная ответственность, а военнослужащим-контрактникам — увольнение.

Запрет не будет распространяться на тех, кто уже уволился со службы.

Необходимость таких изменений связали с антитеррористической операцией в Сирии. В пояснительной записке отмечается, что информация о деятельности военнослужащих «применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации».

В июне сообщалось, что на кладбищах под Псковом, где в 2014 году были захоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах десантники, появились новые могилы военнослужащих.

В феврале Генеральный штаб составил список телефонов, которые могут использовать военнослужащие: простые кнопочные устройства стоимостью до двух тысяч рублей, без камер и систем спутниковой навигации. Таким образом в ведомстве решили избежать проблем с утечкой информации.

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