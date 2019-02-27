В России начали борьбу с давлением властей на судей

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Мировых судей в России решили освободить от необходимости периодического переназначения на должность, пишет «Коммерсантъ» в среду, 27 февраля.

Соответствующие поправки к закону об их статусе внесет в Госдуму Верховный суд (ВС). «Практика постоянного переназначения для мировых судей должна быть прекращена, поскольку она не согласуется с конституционным принципом несменяемости судей»,— заявил секретарь пленума ВС Виктор Момотов.

По мнению авторов документа, эта мера должна снизить давление на правосудие, оказываемое со стороны органов госвласти. После принятия закона полномочия мировых судей будут ограничиваться только предельным возрастом для занятия этой должности — 70 лет.

В настоящее время они назначаются парламентами регионов на срок не более пяти лет с возможностью переназначения в дальнейшем. Всего в стране работают 7653 мировых судьи. Они рассматривают почти половину всех уголовных, а также большую часть гражданских и административных дел (70 и 80 процентов — соответственно).

В 2005 году ограничения по сроку полномочий были сняты для федеральных судей.

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