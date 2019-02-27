В России начали борьбу с давлением властей на судей

Мировых судей в России решили освободить от необходимости периодического переназначения на должность, пишет «Коммерсантъ» в среду, 27 февраля.

Соответствующие поправки к закону об их статусе внесет в Госдуму Верховный суд (ВС). «Практика постоянного переназначения для мировых судей должна быть прекращена, поскольку она не согласуется с конституционным принципом несменяемости судей»,— заявил секретарь пленума ВС Виктор Момотов.

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По мнению авторов документа, эта мера должна снизить давление на правосудие, оказываемое со стороны органов госвласти. После принятия закона полномочия мировых судей будут ограничиваться только предельным возрастом для занятия этой должности — 70 лет.

В настоящее время они назначаются парламентами регионов на срок не более пяти лет с возможностью переназначения в дальнейшем. Всего в стране работают 7653 мировых судьи. Они рассматривают почти половину всех уголовных, а также большую часть гражданских и административных дел (70 и 80 процентов — соответственно).

В 2005 году ограничения по сроку полномочий были сняты для федеральных судей.

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