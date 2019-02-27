Найдено решение проблемы положения рук на фото

Журналисты проанализировали положение рук знаменитостей на снимках со дня вручения премии «Оскар» и выявили самые удачные позы для фотосессий. Об этом сообщает The Cut.

Во время съемки на красной ковровой дорожке большинство участников церемонии держали руки на талии или бедрах.

Однако лучше всего, по мнению экспертов, с «проблемой» справилась американская певица и актриса Леди Гага, которая получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» за трек Shallow в картине «Звезда родилась». 32-летняя Гага позировала, держа руки в районе лица: она прикрывала ладонями уши, дотрагивалась до кончика носа, придерживала подбородок и демонстрировала на камеру маникюр.

#TBT Quando @ignazioboschetto si era fatto biondo! 😂 #LadyGaga Фото опубликовано @gianginoble11

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Летом 2018 года знаменитости показали «стройнящую» позу для фотографий в купальнике. В Instagram-аккаунтах многих звезд начали появляться кадры, на которых девушки стоят на коленях, раздвинув ноги и отклонившись назад с прямой спиной. По мнению фотографов, в таком положении фигура выглядит наиболее привлекательно: живот становится плоским, а грудь визуально увеличивается.

Вся галерея «Перешли на красный» Продолжить Дженнифер Лопес Фото: Matt Petit - Handout / A.M.P.A.S. / Getty Images 1 /20

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