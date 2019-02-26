Раскрыты подробности создания одного из худших платьев «Оскара»

На изготовление платья актрисы Оливии Колман, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фаворитка», ушло 1209 часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о темно-зеленом шелковом платье с серой вуалью из тюля и с бантом на спине, ранее признанным одним из худших нарядов на церемонии. Отмечается, что только на кристальную вышивку для накидки вышивальщицы потратили более 300 часов.

Над нарядом работала команда из восьми человек из итальянского модного дома Prada. По данным издания, Колман пообещала себе прийти за наградой в платье только этого бренда. «Команда Prada чертовски прекрасна. Я как будто готовилась к собственной свадьбе. А Мэри знала, что я ненавижу в своем теле и хочу спрятать», — поведала актриса, имея в виду британскую стилистку Мэри Феллоус — родственницу принцессы Дианы.

«У Оливии тело настоящей женщины. Она сильная, работящая мать и независима в своих суждениях. Это лежало в основе нашего представления о том, как она должна одеться», — пояснила Феллоус.

В феврале, после вручения премии «Оскар», эксперты моды назвали самые неудачные наряды вечера. Одним из них стало платье Оливии Колман: его сравнили с подарочной упаковкой из универмага.

Церемония состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Вся галерея «Перешли на красный» Продолжить Дженнифер Лопес Фото: Matt Petit - Handout / A.M.P.A.S. / Getty Images 1 /20

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