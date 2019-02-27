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Российские депутаты съездили в Азербайджан и разозлили армян

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Участие депутатов Госдумы России в шествии по случаю 27-й годовщины событий в городе Ходжалы вызывает возмущение в Армении. С таким заявлением в среду, 27 февраля, выступил посол Армении в России Вардан Тоганян, его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, который носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе. Нам вовсе не понятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой "миссией" участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства», — сказал посол.

При этом, отметил Тоганян, Ереван по-прежнему нацелен на «возведение мостов дружбы», искренних и союзнических отношений между Россией и Арменией. В Ереване надеются, что в Москве дадут соответствующую оценку участию парламентариев в «хорошо организованном антиармянском движении, цель которого — посеять недоверие и недопонимание».

Российская делегация, в составе которой были депутаты Госдумы Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина и Ирина Роднина, 26 февраля приняли участие в посвященном очередной годовщине событий в Ходжалы шествии, которое состоялось в Баку. Также парламентарии пообщались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом страны Мехрибан Алиевой.

События в городе Ходжалы, произошедшие во время Карабахской войны в 1992 году, в Азербайджане называют Ходжалинской резней или Ходжалинским геноцидом. В ночь с 25 на 26 февраля город, который расположен на территории Нагорного Карабаха, заняли армянские вооруженные формирования. В ходе штурма населенного пункта и после него были ранены, погибли и пропали без вести сотни мирных жителей.

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