Запасы нефти и газа в России оценили

Российский министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в стране. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По прогнозам министра, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более, чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный составляют 29 миллиардов тонн, добавил он.

Новак добавил, что запасы сырья держатся примерно на одном уровне, так как каждый год на баланс ставятся новые запасы. «Объем запасов, которые ставятся на запас, даже несколько выше объема добычи. То есть неснижаемый уровень», — пояснил министр.

Однако, как отметил Новак, качество новых запасов от старых «сильно отличается», так как в основном это мелкие и трудноизвлекаемые месторождения. К тому же, в будущем углеводороды будут больше использоваться в производстве товаров, а не как источник энергии.

Ранее Александр Новак заявил, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для России. По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!