В Конгрессе США пошли против Трампа

Палата представителей Конгресса США отменила указ президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Резолюция опубликована на сайте Конгресса.

Как сообщает Reuters, 245 из 435 конгрессменов проголосовали за инициативу. Теперь документ должен рассмотреть сенат, где у него меньше шансов на одобрение, отмечает агентство.

В то же время сам президент может наложить на резолюцию вето. Об этом Конгресс предупредил Белый дом.

15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Позже демократы нашли в действиях президента нарушения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!