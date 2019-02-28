Кровь забывчивого мужчины «превратилась в молоко» и чуть не погубила его

В Германии пациент чуть не лишился жизни из-за повышенного содержания жира в крови. Об этом сообщает научный новостной портал Live Science.

39-летний мужчина обратился в отделение неотложной медицинской помощи с жалобами на тошноту, рвоту и головные боли. Он рассказал докторам, что болеет диабетом и находится на специальном лечении, однако периодически пренебрегает приемом таблеток.

Сотрудники центра установили пациенту дыхательную трубку, поскольку тот терял сознание и задыхался. Затем его тщательно обследовали и заключили, что уровень триглицеридов (один из типов жиров, содержащихся в крови – прим. «Ленты.ру») превысил предельное значение нормы более чем в 28 раз. Из-за этого его кровь приняла насыщенно молочный цвет.

Подобное состояние крови способно вызвать потенциально опасные заболевания, например воспаление поджелудочной железы. Проведенные позже тесты подтвердили у пациента повышенный уровень ферментов поджелудочной железы, способный привести к серьезному воспалению.

Больному немедленно провели процедуру плазмафереза (искусственной очистки крови – прим. «Ленты.ру»), однако из-за чрезвычайного количества жира в его крови, аппарат не справился и забился. Врачи предприняли вторую попытку, но и в этот раз аппарат дал сбой.

Тогда медики обратились к практике кровопускания. Они взяли литр «белой» крови из его организма и заменили на здоровую донорскую кровь. Спустя два дня пациент прошел повторный осмотр, по результатам которого его допустили до плазмафереза. Через пять дней состояние здоровья мужчины стабилизировалось, и ему вынули дыхательную трубку.

Лечащие врачи назвали случай единственным за всю их практику. Они предположили, что повышенный уровень жира в крови человека вызван избыточным весом, неправильным питанием и несистематическим лечением диабета.

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