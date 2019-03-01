Little Big споют в горах Сочи

На курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет Live Fest Summer. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

Ежегодный музыкальный фестиваль состоится с 16 по 18 августа. Первыми хедлайнерами мероприятия станут «Ленинград» и Little Big. Вместе с последними на Live Fest Summer приедут Ира Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, и группа «Хлеб».

Наибольшую популярность Little Big обрели благодаря клипу Skibidi, который за четыре месяца собрал более 174 миллионов просмотров. Его появление спровоцировало всемирный флешмоб, в рамках которого пользователи выкладывали в сеть видео, пытаясь повторить танец лидера коллектива Ильи Прусикина.

Отмечается, что в этом году на фестивале оборудуют горную площадку на высоте 960 метров над уровнем моря. Гости смогут разместиться в палаточном городке или в отеле. В ближайшее время организаторы организаторы расскажут новые подробности мероприятия и объявят имена новых участников.

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